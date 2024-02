Tot nu toe al 132 schapen gedood in Friesland

zo 18 februari 2024, 16.20 uur

MAKKINGA - In Friesland zijn dit jaar al 132 schapen om het leven gekomen. Dat blijkt uit gegevens van BIJ12. Het grootste aantal slachtoffers viel in Makkinga, waar maar liefst 27 schapen zijn gedood.

Van zeven sterfgevallen in Makkinga is bevestigd dat ze veroorzaakt zijn door wolven. Ook in Oosterwolde zijn alle elf sterfgevallen aan wolven toe te schrijven, terwijl de wolf minstens twee keer heeft toegeslagen in Jubbega.

Naast schapen is ook een 6-jarige drachtige Shetlandpony dood gevonden in een weiland in Oudehorne, mogelijk als prooi van een wolf. De overige sterfgevallen worden nog onderzocht.

Hieronder een overzicht van het aantal gedode schapen per plaats:

Makkinga: 27

Jubbega: 16

Elsloo: 14

Appelscha: 12

Haulerwijk: 11

Oosterwolde: 11

De Hoeve: 10

Hoornsterzwaag: 7

Nijeberkoop: 7

Ravenswoud: 5

Steggerda: 5

Haule: 2

Lippenhuizen: 2

Vinkinga: 2

Oudehorne: 1

