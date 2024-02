Overleden slachtoffers Kootstertille kwamen uit Achtkarspelen en Dantumadiel

vr 16 februari 2024, 8.48 uur

KOOTSTERTILLE - Bij het ongeval in Kootstertille kwamen donderdagavond een 71-jarige man, een 72-jarige vrouw en een 34-jarige man om het leven. Dat maakte de politie vrijdag bekend. De man en vrouw van in de 70 kwamen beide uit de gemeente Dantumadiel. De 34-jarige man kwam uit Kootstertille.

Op de Koaten in Kootstertille kwamen donderdagmiddag twee voertuigen frontaal met elkaar in botsing. Het tweetal uit Dantumadiel zat in de ene auto, de man uit Kootstertille in het andere voertuig. Alle drie de slachtoffers zijn ter plaatse overleden.

