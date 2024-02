Werkzaamheden aan N361 bij Dokkum lopen uit

do 15 februari 2024, 18.12 uur

DOKKUM - De werkzaamheden aan de Centrale As bij Dokkum lopen uit. Dat meldt de provincie Fryslân. Vorig jaar oktober zijn de werkzaamheden aan de Centrale As ter hoogte van het viaduct over de Strobossertrekfeart bij Dokkum (N361) van start gegaan.

De werkzaamheden zouden inmiddels klaar moeten zijn, maar door de vele regen in het najaar en in de winter lopen de werkzaamheden uit. Tot en met 22 maart 2024 wordt het verkeer omgeleid. Op het kaartje in de bijlage ziet u de omleidingsroute.

Werkzaamheden gemeente

Aansluitend op de werkzaamheden van de provincie voert de gemeente Noardeast-Fryslân groenwerkzaamheden uit aan de Rondweg-West (tussen Ee-brug en rotonde Birdaarderstraatweg). Die weg is van 25 tot en met 29 maart afgesloten. Ook dan geldt een omleidingsroute voor het verkeer.