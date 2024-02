Werkstraf en rijontzegging voor jeugdige joyrider uit Broeksterwâld

do 15 februari 2024, 13.45 uur

LEEUWARDEN - De minderjarige jongen uit Broeksterwâld die op 11 december 2022 een ernstig ongeval veroorzaakte in Damwâld, is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van een jaar.

Verzuimd voorrang te verlenen

De jongen was, terwijl hij had gedronken en niet in het bezit was van een rijbewijs, in de auto van zijn ouders gestapt om een vriend uit Dokkum op te halen. Een andere vriend reed met hem mee. Op de kruising van de Haadwei, de Foarwei en de Doniawei in Damwâld verzuimde de toen 15-jarige jongen voorrang te verlenen aan de auto van een inwoner van Damwâld met een botsing als gevolg.

Snelheid van meer dan 100 kilometer per uur

De ravage was enorm. Behalve dat de voertuigen van de verdachte en het slachtoffer zwaar beschadigd raakten, werden ook twee geparkeerde auto’s en een motor geraakt. Alle voertuigen waren total loss. De jongen was met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur op de kruising af gereden. De andere bestuurder zat bekneld in zijn auto.

Een hele reeks verkeersovertredingen

Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft een lange periode van herstel moeten doormaken. Volgens de officier van justitie zijn beide inzittenden van de andere auto nog steeds niet volledig hersteld. "Het is maar de vraag of zij weer de oude zullen worden". De jongen, nu 17 jaar, heeft een hele reeks verkeersovertredingen begaan.

"Onaanvaardbare risico’s genomen"

Behalve dat hij veel te hard heeft gereden, stuurde hij met de telefoon in de hand en hij was onder invloed van alcohol. Bij hem werd een promillage van 510 ug/l vastgesteld.

Volgens de rechtbank heeft de jongen "onaanvaardbare risico’s genomen. "Hij heeft geen oog gehad voor de brijrijder en andere verkeersdeelnemer". Het had volgens de rechtbank nog veel erger kunnen aflopen. "Dat alle betrokkenen het ongeval hebben overleefd mag een wonder heten".

Schuldbewust

De officier eiste een werkstraf van 100 uur, twee weken voorwaardelijke jeugddetentie en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De rechtbank beknibbelde iets op de werkstraf omdat de rijontzegging onvoorwaardelijk is.

De rechtbank hield er rekening mee dat de jongen spijt heeft betuigd en graag zijn excuses aan de slachtoffers wil aanbieden Hij heeft zich na het ongeval schuldbewust getoond. De rechtbank hield er ook rekening mee dat het herhalingsgevaar als laag wordt ingeschat.