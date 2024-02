Friezen in protest tegen taalbeleid bij ING

wo 14 februari 2024, 10.37 uur

JISTRUM - Seye Herke Brinkman en Joeke van der Heide van Skûlenboarch kwamen dinsdagavond in actie bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. De activisten van de Jong Fryske Mienskip hesen de Friese vlag bij het hoofdkantoor.

De aanleiding van het protest was het feit dat ING-medewerkers niet Friestalig mogen spreken met klanten. Via tolk Fedde Dijkstra kwam het nieuws aan het licht. Dijkstra mocht niet eens Fries terug spreken.

Het nieuws werd afgelopen weekeinde door Johannes Buruma uit Burgum besproken met Brinksma en Van der Heide. Zij besloten om over te gaan tot een ludieke actie. Ze reden daarop dinsdagavond naar Amsterdam en togen op klompen naar de vlaggenmasten. Het meegebrachte sleuteltje paste en de ING vlag werd in het midden halfstok gehangen met daarnaast twee Friese vlaggen.

Bij de balie werd de ING ingelicht over de ludieke actie en een beveiliger kon het even later niet waarderen. Hij haalde 20 minuten later de Friese vlaggen uit de mast en smeet ze op de grond. Omdat hij zelf niet de ING-vlag in top wist te krijgen, hielpen de Friezen hem nog een beetje. De Friese vlaggen zijn uiteindelijk meer meegenomen naar Friesland.

Brinksma is blij dat de ludieke actie is geslaagd. "It Frysk is de twadde rykstaal fan Nederlân. Soks is in gegeven en de measte Friezen binne har dêr ek goed bewust fan. De Friezen binne grutsk op harren unike taal."

De kritiek richt hem ook op het feit dat de Nederlandse staat weinig ruimte biedt aan de Friese taal. "Yn it ferline fierde de steat Nederlân de skoalplicht yn, mar sûnder romte foar it Frysk. Tsientallen jierren letter kaam de steatsmedia, fannijs sûnder romte foar it Frysk. De Friezen moasten belesting betelje foar ûnderwiis en media yn in folslein frjemde taal. It Frysk siet krekt as oare minderheidstalen iuwenlang yn ’e ferdrukking."

Hoewel de Nederlandse staat tegenwoordig een betere verstandhouding heeft met het Fries, is het einddoel in de ogen van de JFM nog niet bereikt. De ING laat dat nu ook zien. "Meiwurkers meie mei de klanten gjin Frysk mear prate. En wêrom net? De ING hat dêr gjin jildich argumint foar neamd. En it liket ek net dat hja in argumint neame kinne, want út ûndersyk docht bliken dat it brûken fan de minderheidstaal foar de klantbining krekt tige geunstich is."

Met het hijsen van de vlag willen de Friezen een Fries signaal afgeven. "Sa lit it hegere management sjen dat it Frysk wól wolkom is en dat de bank krekt as Coca Cola en Suzuki ree is om it Frysk it plak te jaan dat it fertsjinnet."

