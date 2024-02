Meindert Talma schrijft Fries Kadoboek 2024

wo 14 februari 2024, 9.29 uur

SURHUISTERVEEN - Meindert Talma (Surhuisterveen, 1968) schrijft het Friese Kadoboek 2024. In 1999 debuteerde hij met de autobiografische roman 'Dammen met ome Hajo’, die in 2022 bij uitgeverij Regaad in het Fries verscheen. Twee jaar na zijn debuut bracht hij samen met Nyk de Vries een verzameling interviews uit onder de titel 'De Blauwe Fedde yn petear’.

In 2003 verscheen van zijn hand de roman 'Kriebelvisje’. Daarna volgden de dichtbundel 'Laat het orgel jammeren’ (2011) en de romans met muziekalbums 'Kelderkoorts’ (2013), 'Je denkt dat het komt’ (2017) en 'Gezinsverbijstering’ (september 2024).

Meindert Talma: "Doe’t ik belle waard mei de fraach oft ik it Kadoboek 2024 skriuwe woe, tocht ik: o nee!, want ik wie krekt dwaande mei it dien meitsjen fan myn nije boek. Mar ik ha in soad nocht oan it skriuwen fan it Kadoboek. It wurdt in autobiografyske, tragykomyske novelle, dy’t him foar it grutste part ôfspilet yn Fryslân. En it kriget in frij dramatysk ein."

Fryske Boekewike in november 2024

Het Kadoboek wordt gepresenteerd op vrijdag 1 november bij de start van het Frysk Boekefeest. Het Kadoboek is daarna tijdens de hele Boekewike, van zaterdag 2 november t/m zondag 10 november 2024, gratis verkrijgbaar bij aankoop van een Fries boek. Het Kadoboek van 2024 wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Regaad.

In 2023 schreef Anita Terpstra het Kadoboek 'Hiltje yn Pella’. Daarvan gingen er in de Fryske Boekewike maar liefst 2.000 exemplaren over de toonbank in boekhandels overal in Fryslân, en bezitters konden met het Kadoboek gratis reizen met de bussen en treinen van Arriva.

Het Kadoboek is een initiatief van Boeken fan Fryslân. Kijk voor meer informatie over de activiteiten en projecten van Boeken fan Fryslân op www.boekenfanfryslan.frl.