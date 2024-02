Vermiste man (74) dood aangetroffen in het water

za 3 februari 2024, 11.40 uur

DOKKUM - Een 74-jarige man uit Dokkum is zaterdagochtend levenloos aangetroffen in het water langs Het Woudven in Dokkum. De man werd eerder opgegeven als vermist.

Er werd om 8.00 uur een Burgernet-actie opgestart waarin deelnemers werden opgeroepen om uit te kijken naar de man. Hij was op blote voeten vertrokken.

Al snel werd de man gevonden in het water. Door de politie is het lichaam uit het water gehaald en is er een onderzoek gestart.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen, zo laat politiewoordvoerder Matthijs van Houten weten aan WâldNet.