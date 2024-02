Automobilist (24) slaat over de kop en vlucht

za 3 februari 2024, 6.25 uur

EASTERMAR - Een 24-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel is zaterdag op de Seadwei in Eastermar over de kop gevlogen. Er werd ook nog een boom geraakt en het voertuig eindigde uiteindelijk in een sloot. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht.

De hulpdiensten werden om 05.30 uur opgeroepen en rukten groots uit. Ook een traumahelikopter was aanvliegend. Toen de eerste hulpdiensten arriveerden kon er al snel worden afgeschaald. Het voertuig bleek leeg en de bestuurder was niet meer aanwezig.

De automobilist werd korte tijd later alsnog door de politie aangetroffen. Er is een blaastest uitgevoerd en de man bleek onder invloed van alcohol. Hij is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Daar is ook bloed afgenomen.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. De man zal zich binnenkort moeten verantwoorden bij de rechter. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.

