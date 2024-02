Griet ten Brug-Venema uit Noardburgum blaast 100 kaarsjes uit

vr 2 februari 2024, 15.36 uur

NOARDBURGUM - Griet ten Brug-Venema bereikte vrijdag de bijzondere leeftijd van 100 jaar. Burgemeester Jeroen Gebben ging bij haar op bezoek om haar te feliciteren namens de gemeente.

Griet ten Brug-Venema werd geboren op 2 februari 1924 in Kollumerzwaag. Op de boerderij waar ze opgroeide was altijd wat te doen. Na haar schoolperiode ging Griet aan de slag in de huishouding bij een gezin in Kollumerzwaag.

In de laatste oorlogsjaren vond ze werk bij een familie in Dokkum. Voor Griet was dit een mooie, maar ook spannende tijd. De man des huizes zat in het verzet en de familie bood onderdak aan onderduikers.

Een paar jaar na de oorlog ontmoette Griet haar man, Hendrik ten Brug uit Leeuwarden. Op 31 oktober 1952 trouwde het jonge paar. Griet en Hendrik gingen in Leeuwarden wonen en kregen vijf dochters. Met een groot gezin was het hard werken, maar Griet deed dit met veel liefde. Het gezin maakte graag uitstapjes, vooral naar Drenthe of Vlieland.

Toen Hendrik met pensioen ging verhuisde het gezin naar Noardburgum. Griet werd lid van de plaatselijke vrouwenvereniging en ging regelmatig naar de ouderengymnastiek. Ook zorgde ze dagelijks voor haar zus die in een verzorgingshuis woonde en voor een neef op leeftijd.

Griet heeft altijd oog voor een ander: ze is zorgzaam en heeft een groot hart. Iedereen is welkom. De familie met de vijf dochters is inmiddels uitgebreid met een groot aantal kleinkinderen en achterkleinkinderen. In 2017 overleed haar man, net voor hun 65-jarig huwelijksjubileum. Tot haar grote verdriet overleed middelste dochter Rommie in mei 2022.

De tevreden 100-jarige is niet meer zo mobiel, maar geniet van de kleine dingen en is blij met de zorg die ze krijgt.