Kerkgebouw De Fontein in Dokkum staat te koop

vr 2 februari 2024, 13.06 uur

DOKKUM - De Fonteinkerk aan Op de Keppels 3 in Dokkum staat te koop. Vorig jaar werd in september de laatste kerkdienst gehouden en nu is de kerk officieel te koop gezet op Funda.

Allerlei losse items zoals metalen kasten, keukengerei, bijbels en stoelen en tafels (van de Grote Kerk) worden zaterdag 3 februari verkocht tijdens een verkoopdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Bieden

Met een inschrijving wordt de Fonteinkerk verkocht. Een vraagprijs is daardoor niet bekend. De kerkenraad zal uiteindelijk een besluit nemen wie de gelukkige koper wordt. Het hoogste bod wordt daardoor niet automatisch de 'winnaar'.

Meer dan 50 jaar oud

De kerk werd in 1971 gebouwd en kreeg in 2004 nog een verbouwing / uitbreiding. Het kerkgebouw heeft geen monumentale status en heeft een totale oppervlakte van circa 907 m² GBO. Het gebouw beschikt over een kerkzaal met circa 450 zitplaatsen.

Het gebouw beschikt aan de zijkant van het perceel over een parkeerterrein met 9 parkeerplaatsen op eigen terrein. In de directe nabijheid van het complex bevinden zich diverse openbare parkeervoorzieningen.