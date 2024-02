Snelle rijders opgepast: deze flexibele flitspaal staat nu in de regio

vr 2 februari 2024, 12.00 uur

BURUM - Voor het eerst is in Friesland een zogenaamde flexflitser geïnstalleerd. Deze mobiele flitspaal, eerder actief in de provincie Groningen, is vrijdag langs de N355 tussen Buitenpost en Burum geplaatst. De flitspaal wordt elke twee maanden verplaatst om de verkeersveiligheid op verschillende locaties te verhogen.

Na een periode van twee maanden bij Burum zal de flitspaal tijdelijk verhuizen naar de N398 bij Stiens, om vervolgens terug te keren naar de Wâlden, langs de N369 bij Drogeham.

De locaties voor de flexflitser worden zorgvuldig geselecteerd op basis van uitgebreide data-analyse. Doorgaans zijn dit wegen waar een maximale snelheid van 50 tot 80 km/u geldt. De flitspaal is uitgerust met meerdere camera's, die niet alleen de snelheid van voertuigen meten, maar ook de omgeving in de gaten houden. Dit dient ter voorkoming van vandalisme.

Het streven is om het aantal mobiele flitspalen in Nederland significant uit te breiden. Momenteel zijn er 30 flexflitsers in gebruik, en het plan is om binnen twee jaar nog eens ongeveer 100 van deze flitspalen te plaatsen.

De introductie van een nieuwe flitspaal in Friesland is opvallend, aangezien flitspalen lange tijd uit het straatbeeld waren verdwenen. In de WâldNet-regio staat momenteel slechts één flitspaal langs Het Noord in Drachten. Daarnaast is op de N381 tussen Drachten en Donkerbroek enkele jaren geleden een trajectcontrole met flitspalen heringevoerd.

FOTONIEUWS

Poll: 15 km/u te hard is vaak al meer dan 160 euro boete. Hoog genoeg?