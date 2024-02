Huis van de maand: De Triemen 28 te De Trieme

vr 2 februari 2024, 9.43 uur

DE TRIEME - Een huis waar elke steen nieuw en kwaliteit uitstraalt, gelegen op een plek die de essentie van ruimte en vrijheid belichaamt. Dit is wat u kunt verwachten van het landhuis aan De Triemen 28 in De Trieme die nu te koop staat!

Deze royale woning, opgetrokken tussen 2017 en 2020, is niet alleen een parel van hedendaagse bouwkunst, maar biedt ook een zee aan ruimte. Met een perceeloppervlakte van 5.600m2 heeft u alle vrijheid om te genieten van de buitenruimte, met het potentieel voor een dierenweide dankzij het weiland. Voeg daarbij een ononderbroken uitzicht vanuit elk punt van het huis, en u zult begrijpen waarom dit landhuis een niet te missen kans is.

Een A-energielabel benadrukt de duurzaamheid van het huis. Het is volledig geïsoleerd, van dak tot muur, vloer en zelfs HR++ glas. Dit, samen met vloerverwarming op de begane grond, garandeert comfort in alle seizoenen.

Het interieur van het huis is al even indrukwekkend. De woonkeuken van maar liefst 36m2 biedt voldoende ruimte om te fungeren als een woonkamer met keuken. De huidige extra woonkamer op de begane grond kan daarom eenvoudig worden getransformeerd in een grote tweepersoonsslaapkamer, waardoor flexibiliteit en aanpassingsvermogen centraal staan in het ontwerp van deze woning.

Kwaliteit is evident in elk aspect van dit huis: van de luxe kunststof kozijnen, de deuren, het verfijnde metselwerk, tot aan de sfeervolle dakkapellen en het hoogwaardige sanitair. Wat de slaapruimtes betreft, zijn er momenteel 3 tweepersoonsslaapkamers, maar er is potentieel voor een 5e tweepersoonsslaapkamer op de begane grond en een 6e slaapkamer op de 1e etage.

Daarnaast biedt de indeling de mogelijkheid om bestaande slaapkamers op te delen voor nog meer extra slaapkamers. Ruimte genoeg dus! Buiten vindt u meerdere bergingen, waarbij de vrijstaande berging/garage naast het huis het grootste is met een oppervlakte van ongeveer 40m2.

Begane Grond:

Bij binnenkomst in de hal treft u een uitgebreide meterkast aan. De woonkamer baadt in het licht en biedt middels dubbele openslaande tuindeuren, die zijn uitgerust met zijlichten, toegang tot de tuin.

De keuken is al even licht als de woonkamer en beschikt over een luxe inbouwkeuken in een U opstelling. Ook hier kunt u via dubbele openslaande tuindeuren met zijlichten de tuin bereiken.

Verder vindt u op deze verdieping een praktische bijkeuken annex berging met aansluitingen voor witgoed, een toiletruimte met wandcloset en fontein, en een luxe badkamer. De badkamer is uitgerust met een inloopdouche voorzien van een drain, regendouche en handdouche, een dubbele wastafel met een chic meubel en een comfortabel ligbad.

1e Etage:

Op de eerste verdieping bevindt zich een overloop met vide, die toegang biedt tot drie tweepersoonsslaapkamers. De ouderslaapkamer springt in het oog door de aanwezigheid van een ruime inloopkast en een toiletruimte welke via de hal bereikbaar is, compleet met wandcloset.

2e Etage:

Via een vlizotrap is de royale bergzolder te bereiken, ideaal voor het opbergen van spullen die u niet dagelijks nodig heeft.

De Trieme (Triemen)

De Trieme is een dorp in het rustige coulisselandschap van de Fryske Wâlden, ideaal voor liefhebbers van natuur en buitenactiviteiten zoals fietsen en wandelen. Het dorp is gunstig gesitueerd nabij voorzieningenrijke plaatsen zoals Kollum en de elfstedenstad Dokkum. Omliggende dorpen zoals Kollumerzwaag, De Westereen en Buitenpost zijn gemakkelijk te bereiken per fiets en bieden winkels, horeca en medische diensten. Een basisschool is dichtbij in Westergeest.

Wat betreft openbaar vervoer, zowel Buitenpost als De Westereen bieden goede treinverbindingen. Buitenpost heeft een sneltrein die rechtstreeks naar Groningen en Leeuwarden gaat. Daarnaast zijn er dankzij goede wegen snelle verbindingen naar Leeuwarden, Heerenveen en Drachten mogelijk.

De nabijheid van natuurgebieden zoals het nationaal park "Lauwersmeer" en de Zwagermieden maken het een aantrekkelijke locatie voor natuurliefhebbers. Kortom, De Triemen biedt een goede mix van natuur, bereikbaarheid en voorzieningen.

De Flexibele Makelaar nodigt u van harte uit om dit prachtige landhuis aan De Triemen 28 in De Trieme zelf te ervaren. Een uniek huis op een nog uniekere locatie, staat nu te koop!

Klik hier voor meer informatie over deze woning.