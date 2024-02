Raad akkoord met locatiescan voor AZC in Dokkum

do 1 februari 2024, 20.45 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft donderdagavond definitief gestemd voor een locatiescan voor een nieuw te bouwen AZC in Dokkum. Uit de locatiescan moet naar voren komen welke plekken geschikt zijn voor de bouw van het AZC.

Twee weken geleden werd eigenlijk al duidelijk hoe de politieke partijen zouden gaan stemmen toen de raadsleden hun meningen deelden met elkaar.

Lysbeth Vellinga-Zeilstra van de ChristenUnie deelde in haar repliek een tik uit naar de complete coalitie. Dankzij deze partijen kwam er een geldverslindend, niet bindend, draagvlakonderzoek. "It draachflak, de geloofwaardigheid en fertrouwen yn de polityk is tot it nulpunt sakke...."

Zonde van het geld

Vellinga betreurt dat S!N onder druk akkoord ging terwijl in hun verkiezingsprogramma staat dat S!N voor een AZC is. "De priis fan it ûndersyk is oprûn tot 90.000 euro en dat wurdt noch mear...." De ChristenUnie had het geld liever aan het 'sociaal domein' besteed.

Solidair

CDA raadslid Geertje Schoorstra-Boeijenga benadrukte de kern van het probleem. "Elke gemeente moat bijdrage en wy moat solidair wêze mei Ter Apel." Schoorstra benadrukte verder dat haar partij het draagvlakonderzoek niet wilde. De uitkomsten ervan ziet ze wel als één van de bouwstenen die meegenomen wordt in de oplossing voor de echte problemen die er nu zijn.

FNP hecht waarde aan draagvlak

De FNP was één van de politieke partijen (samen met Gemeentebelangen, BVNL en VVD) die tegen de locatiescan en de komst van het AZC is. De partij wijst vooral naar de rijksoverheid die er een puinhoop van maakte. De publieke opinie - welke naar voren kwam uit het draagvlakonderzoek - speelt verder een belangrijke rol voor de FNP. Zo'n 60% van de deelnemers was tegen een AZC en de FNP stelt deze meerderheid niet teleur.

Plek voor statushouders

De FNP ziet liever dat de gemeente zich inzet om statushouders een plek te geven. Velen leven nu noodgedwongen in AZC's omdat er geen plek is. "Ast yn alle doarpen ien hûshalden mei statushâlders pleatst dan sitst ek op sa'n 200 oant 250 minsken" zo vindt raadslid Fedde Breeuwsma.

'Diskusje begjint no'

Namens het college van B&W liet burgemeester Johannes Kramer (portefeuillehouder) weten dat alles nu pas concreet gaat worden omdat tijdens de locatiescan pas echt duidelijk wordt welke inwoners nieuwe buren krijgen. "De diskusje begjint no at it konkreet wurdt at it by de minsken letterlik en figuerlik om 'e hoek plakfine sil. Dat betsjut wat...."

Tijdens de locatiescan komen maximaal drie plekken naar voren waarover later weer verder gesproken wordt in de gemeenteraad. Er zal voor de direct omwonenden een bewonersavond worden georganiseerd om onder andere draagvlak te creëren.

