Politie staakt achtervolging vanwege gevaarlijk rijgedrag

wo 31 januari 2024, 18.50 uur

SURHUISTERVEEN - De politie heeft woensdag aan het begin van de middag een achtervolging gestaakt in Surhuisterveen vanwege gevaarlijk rijgedrag. Rond 12.00 uur gaven agenten op de A7 een stopteken aan een automobilist vanwege gevaarlijk rijgedrag, maar deze negeerde het en ging er snel vandoor.

Meerdere politievoertuigen sloten zich aan in de achtervolging, die via Frieschepalen over de Scheiding leidde. Uiteindelijk besloten de agenten in Surhuisterveen om niet langer achter de automobilist aan te gaan. In plaats daarvan verrichtten ze buurtonderzoek en troffen ze de auto zonder bestuurder aan op de Buizerd in Surhuisterveen.

De politie is momenteel bezig met onderzoek naar de toedracht van het incident en is op zoek naar de bestuurder van het voertuig. Tot op heden is er nog niemand aangehouden, zo meldt de politie woensdagmiddag aan WâldNet.

