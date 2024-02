Verdachte reageert stress af op hondje Tony: 40 uur werkstraf

wo 31 januari 2024, 11.05 uur

LEEUWARDEN - Geëmotioneerd en vol berouw erkende een 60-jarige man bij de politierechter dat hij in januari vorig jaar zijn hondje - 'Tony’- had mishandeld. Het was allemaal het gevolg van "hele nare omstandigheden", zei de Drachtster.

Verre van ideaal

De man woonde begin vorig jaar nog in Aldwâld, de woonsituatie was volgens hem verre van ideaal. De buren relatie tot de buren was niet goed, de Drachtster sprak van "stalking" en "lastigvallen". Camera's waren op de woning gericht en zo was de mishandeling van Tony ook aan het licht gekomen. De buren hadden de beelden aan de politie verstrekt.

Hondje getrapt

Op de beelden was te zien dat de verdachte het hondje trapte en op de grond gooide. De hond liep volgens de verdachte met een katje in zijn bek. Achteraf was zijn gedrag niet goed te keuren, besefte de Drachtster. "Dit was normaal niet gebeurd, ik denk dat dit de druppel was".

Politie was op de hoogte

Hij en zijn gezin besloten dat ze zo snel mogelijk weg moesten uit Aldwâld. Het hondje kreeg een nieuw baasje. "Hij is gecastreerd en hij heeft een opleiding gehad", aldus de verdachte. Dat hij zo reageerde was het gevolg van de stressvolle woonsituatie. De politie was ervan op de hoogte.

Psychische hulp gekregen

"Maar ze wisten ook niet goed hoe ze met de situatie om moesten gaan", zei de Drachtster. De man was uiteindelijk naar de huisarts gestapt, hij heeft psychische hulp gekregen. Hij liep in elk geval niet weg voor zijn verantwoordelijkheden, stelde officier van justitie Duminda Menting vast. "Ik zie een man die inzicht toont en veel spijt heeft".

Werkstraf van 40 uur

Een werkstraf van 40 uur was desalniettemin op zijn plaats vond de officier. Rechter Willem Sikkema nam de eis over. Dat de woonsituatie voor veel stress zorgde, daar had de rechter alle begrip voor. "Maar daar heeft zo’n hondje niks mee te maken".