Waarom Lean Six Sigma ook bruikbaar is voor kleine bedrijven

wo 31 januari 2024, 10.45 uur

LEEUWARDEN - Lean Six Sigma is een populair woord, vooral onder de grote bedrijven, dit komt omdat vooral veel grote bedrijven deze methode toepassen binnen hun werkprocessen. Maar ondanks dat veel grote bedrijven dit doen, betekend dit niet dat kleine bedrijven dit niet kunnen doen of dat het niet een klein bedrijf ten goede kan doen. Hieronder vertellen we waarom Lean Six Sigma ook bruikbaar is voor kleine bedrijven.

Voordelen

Lean Six Sigma is gericht op het zo efficiënt mogelijk maken van de bedrijfsprocessen om zo min mogelijk verspilling te hebben. Het kan even een investering zijn, maar het is op lange termijn ook juist kosten besparend. Door geen verspilling meer te hebben, kun je namelijk kosten besparen. Ook zul je meer kunnen doen in minder tijd, omdat alles een stuk efficiënter verloopt. Daarbij komt automatisch ook en hogere klanttevredenheid kijken, want hoe sneller en beter alles gedaan kan worden, hoe blijer de klant is. Kijk als je meer wilt weten op www.theleansixsigmacompany.nl/wat-is-lean-six-sigma/.

Hoe toe te passen

Om Lean Six Sigma te kunnen toepassen, moet je er eerst achter komen waar de probleemgebieden zitten binnen je processen. Daarna moet je de gegevens meten en analyseren. Vervolgens is het tijd om de oplossingen te gaan toepassen, dit kun je doen door gebruik te maken van de Lean Six Sigma tools. Als laatste is het een kwestie van in de gaten houden en kijken of de oplossingen de gewenste resultaten hebben.

Tools

Voor een klein bedrijf heb je een paar tools die erg goed van pas kunnen komen, zo heb je de 5S voor een fijne werkplek, kalzen en pareto-analyse. Hiermee stimuleer je verbeteringen en kan je beter problemen identificeren.

Ondanks dat Lean Six Sigma veel wordt toegepast bij grote bedrijven, betekend dit niet meteen dat Lean Six Sigma geen meerwaarde heeft voor kleine bedrijven. Juist voor kleine bedrijven kan het heel goed werken om te groeien. Je voorkomt namelijk met deze methode verspillingen binnen je processen en laat je processen zo ook een stuk efficiënter verlopen. Dit zorgt indirect ook weer voor een hogere klanttevredenheid, want hoe sneller en beter alles gaat, hoe blijer de klant is. Je moet om Lean Six Sigma toe te passen eerst kijken waar de problemen liggen, daarna met je aspecten gaan meten en analyseren. Vervolgens is het een kwestie van oplossingen toepassen en kijken of deze oplossingen het gewenste resultaat hebben.