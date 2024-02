Raad van State: vóór 1 april besluit over gaswinning in het Waddengebied

wo 31 januari 2024, 10.29 uur

TERNAARD - De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet vóór 1 april beslissen op de aanvragen die de NAM heeft gedaan om gas te mogen winnen uit het gasveld bij het dorp Ternaard in het noorden van Friesland. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een uitspraak.

De NAM heeft in 2019 en 2020 in totaal tien aanvragen gedaan om dit project uit te voeren, maar de staatssecretaris heeft tot nu toe nog geen beslissing genomen op de aanvragen. De NAM heeft de staatssecretaris hiervoor in gebreke gesteld en een rechtszaak aangespannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Termijn

Inzet van de rechtszaak voor de NAM was dat de staatssecretaris binnen twee weken zou beslissen en de diverse besluiten bekend zou maken. De staatssecretaris verzocht de Afdeling bestuursrechtspraak om hiervoor "een redelijke termijn" te stellen, omdat hij onder meer nog op resultaten van verschillende onderzoeken wacht. Hij wil een termijn tot het eind van het eerste kwartaal van 2024. Tijdens de rechtszitting op 10 januari 2024 heeft de NAM verklaard dat zij kan leven met een termijn tot 1 april 2024. De Afdeling bestuursrechtspraak "ziet geen aanleiding om zelf een andere termijn te stellen en zal daarom de staatssecretaris opdragen om vóór 1 april 2024 de besluiten bekend te maken," zo staat in de uitspraak.

Achtergrond

De NAM wil aardgas winnen op de mijnbouwlocatie Ternaard in de gemeente Noardeast-Fryslân en het aardgas transporteren naar een zogenoemde gasbehandelingsinstallatie in Moddergat. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land, het grootste deel onder de Waddenzee. De NAM heeft tien aanvragen gedaan voor de vergunningen die nodig zijn voor de productiefaciliteit en transportleidingen en de uitbreiding van de installatie in Moddergat. Deze activiteiten worden gezamenlijk aangeduid als het project Gaswinning Ternaard.

