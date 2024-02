Leeuwarden in podwalk én tv-serie Het verhaal van Oranje Nassau

di 30 januari 2024, 17.00 uur

LEEUWARDEN - Voor de tv-serie Het verhaal van Nederland - Oranje Nassau zijn 8 nieuwe historische podwalks ontwikkeld. De gps-gestuurde audiotours waarin verteller Daan Schuurmans je op locatie meeneemt op reis door de tijd van de Oranjes.

De historische wandelverhalen zijn verspreid over heel Nederland: Apeldoorn, Buren, Breda, Den Haag, Den Helder, Baarn, Willemstad én het Friese Leeuwarden.

Door de koppeling met de gps weet Daan precies waar je bent en vertelt je waar je naartoe moet en waar je naar moet kijken. Aan de hand van gebouwen, monumenten of andere sporen in het landschap vertelt hij wat er op die plek is gebeurd en welke rol de Oranjes daar toen in hadden.

Podwalk Leeuwarden

De Leeuwarder wandeling begint net buiten de stad en loopt via de Singel langs de scheve Oldehove. Het verhaal van de Friese tak van de Oranje-Nassaus: de Nassau-Dietz wordt verteld. Het is een verhaal met onverwachte wendingen, via kromme stadstraatjes, door de Prinsentuin naar het Stadhouderlijk hof van Leeuwarden.

Een historische wandeling door het oude centrum die je meeneemt naar het begin van de 18e eeuw. Een tijd dat stadhouders worden afgeschaft en er een strijd losbarst om de Oranje prinsentitel. We horen hoe de Oranje-dynastie op wankelen staat en ontdekken hoe Maria Louise alles op alles zet om haar zoon Willem IV aan de macht te helpen.

De podwalks zijn te vinden in de HVVNL app en gratis te downloaden via de App Store.

De tv-serie Het verhaal van Nederland - Oranje Nassau is iedere woensdagavond te zien rond 20.30 uur bij de NTR op NPO1 en wordt geproduceerd door Tuvalu Media & Pupkin Film in coproductie met de NTR.