Solidd in Sumar bundelt kracht met Takke en Delft Infra Composites

di 30 januari 2024, 11.04 uur

SUMAR - Solidd Steel Structures, Takke Breukelen en Delft Infra Composites (DIC) bundelen hun krachten om efficiënt, flexibel en daadkrachtig te kunnen inspelen op de veranderende infrawereld van morgen. Dat hebben de bedrijven dinsdag bekendgemaakt.

De drie merken, met elk hun specifieke expertise, gaan samen verder in de overkoepelende groep TO GET THERE.

Brug naar de toekomst

Door zware staalconstructies (Solidd) te combineren met lichtere constructies en composietoplossingen (Takke en DIC), denken de drie merken in de groep een aanzienlijke meerwaarde voor opdrachtgevers te kunnen bieden. "Alle drie de merken zitten in de lift, hebben een sterke orderportefeuille en zien volop kansen samen een brug te slaan naar de toekomst. Niet alleen op het gebied van de infrastructuur, ook met betrekking tot de offshore renewable-industrie."

Jan Willem Stob, algemeen directeur van TO GET THERE: "Samen zijn we klaar voor de toekomst. Door elkaar in kennis en kunde aan te vullen, kunnen we de grote infra-opgave die voor ons ligt ten aanzien van nieuwbouw, renovatie, service en onderhoud aan. Door de samenwerking hebben we een bredere geografische dekking, vormen we een robuustere organisatie die is toegerust voor grote opgaven, en bieden we innovatieve totaaloplossingen in bestaande markten. Zo zien we veelbelovende kansen in het creëren van hybride oplossingen - combinaties van robuuste staal - en lichte (composiet)constructies – in de offshore renewable-industrie."

To get there

Solidd, Takke en DIC gaan in TO GET THERE verder als 100% zusterondernemingen. De afzonderlijke merknamen blijven bestaan. De merken zetten hun activiteiten in hun bestaande bv’s binnen de groep voort, met Jan Willem Stob als algemeen directeur en medeaandeelhouder van de groep. Andries Takke is ook medeaandeelhouder in TO GET THERE. Geert Takke is trots op deze ontwikkeling en zelf heeft hij ervoor gekozen om met pensioen te gaan.

Future ready

Ook Andries Takke is overtuigd van de meerwaarde door het samengaan in de nieuwe groep. "Tegen de achtergrond van de vervangingsopgave is het een duidelijk verhaal: met de inmiddels achtste generatie van Takke Breukelen, de composiet-technische kennis vanuit DIC en de staalconstructie-expertise van Solidd is één plus één simpelweg vijf. We vullen elkaar optimaal aan en vormen een gedreven groep vakmensen met stuk voor stuk een winnaarsmentaliteit. Samen zijn we future ready - we gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet."