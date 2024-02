Warme en gezellig sfeer bij Open Dag Lauwers College

ma 29 januari 2024, 22.14 uur

BUITENPOST - Het was afgelopen woensdag een warm welkom voor basisschoolleerlingen en hun ouders/verzorgers bij het Lauwers College te Buitenpost. Met surfplanken, palmbomen, Hawaiislingers, muziek en sfeerverlichting was de school omgetoverd naar de warme en relaxte sferen van \'California Dreamin’. In Buitenpost kunnen leerlingen terecht voor mavo (inclusief mavo+), havo, atheneum en gymnasium.

Gevarieerd programma

Informatie inwinnen en sfeer proeven waren de hoofddoelen van de groep 7 en 8’ers. Ze kregen volop keuzemogelijkheden om zich te oriënteren, iets wat passend is bij onderwijsconcept van het Lauwers College in Buitenpost, genaamd onderwijs OPM@@T. Alle vakken hadden opdrachten bedacht die pasten bij het thema \'Lauwers Dreamin’ en lieten zich deze dag van hun beste kant zien. Van een rondleiding door de school, verzorgd door leerlingen tot het uitvoeren van proefjes en van het bijwonen van voorlichtingen tot aan zelf creatief aan de slag gaan bij Technologie & Toepassing en de beeldende vakken.

Voorstellingen

Tijdens het verzamelen van stempels konden de leerlingen eveneens genieten van verschillende voorstellingen. Zo was er een dansuitvoering en leerlingen van het gymnasium voerden zelfs een heuse voorstelling van \'Odysseus en Nausicaä’ op. Nausicaä ontmoette Odysseus, de koning van het eiland Ithaka, tenslotte op het strand. Aan het einde van het bezoek mochten leerlingen een presentje uitkiezen, wederom passend bij Lauwers Dreamin. Al met al kwam het Lauwers College in Buitenpost uitstekend voor de dag. Mede door de muzikale bijdragen van leerlingen was er de gehele middag en avond sprake van een gezellige en ontspannen sfeer.

Centrale aanmeldweek

​Binnenkort is het tijd voor de groep 8-leerlingen om zich aan te melden voor een vervolgschool. Nieuw dit jaar is de centrale aanmeldweek, welke plaatsvindt van 18 maart tot 1 april 2024. Daarmee wil de overheid alle leerlingen evenveel kans bieden op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies. Gedurende deze twee weken kunnen ouders/verzorgers hun kind aanmelden voor het voorgezet onderwijs. Deze aanmeldperiode is voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland gelijk.