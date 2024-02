Vervelende overlastgever randt winkelmedewerkster aan

ma 29 januari 2024, 12.45 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige inwoner van Augustinusga zorgde afgelopen zomer voor veel overlast in winkels in Surhuisterveen en omgeving. Een medewerkster van de Lidl werd aangerand en de man overtrad herhaaldelijk winkelverboden.

Zes weken cel

De notoire overlastgever werd door de politierechter bij verstek veroordeeld tot zes weken cel. Het opleggen van een geldboete of een taakstraf zag de rechter, evenals de officier van justitie, niet zitten omdat instanties als de reclassering er maar niet in slagen om in contact te komen met de Stynsgeaster.

Aanranding

Veruit het zwaarste feit op de dagvaarding was de aanranding van een medewerkster van de Lidl in Surhuisterveen, op 15 juli vorig jaar. Nadat hem te verstaan was gegeven dat hij de winkel moest verlaten, had de Stynsgeaster, terwijl hij richting de uitgang liep, zijn hand op de borst van de medewerkster gelegd.

Smartengeld

De ongewenste handeling van de verdachte heeft zoveel impact gehad op het slachtoffer, dat zij in therapie moest. De rechter bepaalde dat de Stynsgeaster 1250 euro smartengeld aan de vrouw moet betalen. De man heeft dankzij zijn vervelende en overlastgevende gedrag voor meerdere winkels in Surhuisterveen en de omliggende dorpen een winkelverbod gekregen.

Toegangsverboden

Bij verschillende winkels in Surhuisterveen heeft hij afgelopen zomer de toegangsverboden aan zijn laars had gelapt. In juli vorig jaar was hij bij de Albert Heijn en de Aldi terwijl hij daar niet meer mocht komen. Bij een bakkerij in Surhuisterveen had hij voor de nodige reuring gezorgd door het personeel te bedreigen en uit te schelden.

Plas laten lopen

Op 21 juli had hij, nadat hij was opgepakt voor het overtreden van het winkelverbod van de Aldi, terwijl hij zijn broek nog aan had tot twee keer toe zijn plas laten lopen op het politiebureau.

De reclassering heeft geprobeerd in contact te komen met de man, maar dat is niet gelukt. De Stynsgeaster drinkt veel. Naast meldingen van het herhaaldelijk overtreden van winkelverboden kreeg de politie ook meerdere meldingen van vrouwen die fysiek zouden zijn lastiggevallen door de Stynsgeaster.

"Feiten worden steeds ernstiger"

"Er is soms geen land met hem te bezeilen en de feiten worden steeds ernstiger", schetste de officier van justitie. Omdat hij niet bereikbaar is voor instanties zag de officier geen andere uitweg dan een gevangenisstraf te eisen. De officier vorderde acht weken cel. Omdat de rechter iets minder feiten bewezen achtte dan de officier, maakte zij er zes weken zitten van.