Automobilist (35) onder invloed vliegt over de kop

za 27 januari 2024, 9.35 uur

GARYP - Een 35-jarige automobilist uit Dronryp is vrijdagnacht met zijn voertuig over de kop gevlogen op de Rûnwei (N913) bij Garyp. Het eenzijdige ongeval vond net voor 2.00 uur plaats.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De man bleek onder invloed van vermoedelijk drank- en drugs. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Volgens de vriendin van de automobilist is het ongeval niet te wijten aan drankgebruik. Het ongeval vond plaats toen een pup in de auto losschoot. De hond zat in de gordel en nadat de gordel losschoot, sprong deze bij de bestuurder op de schoot.

De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur. Er is volgens haar geen drugs aangetroffen in de auto, de uitslag van de bloedproef laat nog op zich wachten.

Een berger heeft het voertuig opgehaald en weggebracht.