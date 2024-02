Bankhelpdeskfraude: man (84) slachtoffer van poging tot oplichting

za 27 januari 2024, 9.20 uur

SURHUISTERVEEN - Een 84-jarige man uit Surhuisterveen is slachtoffer geworden van een poging tot oplichting. Het gaat hier om een geval van bankhelpdeskfraude.

De man werd vrijdagavond telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als een 'bankmedewerker'. Met behulp van sluwe babbeltrucs wist deze persoon de man te overtuigen zijn bankpas af te geven aan een andere vermeende 'bankmedewerker', die zogenaamd bij hem langs zou komen.

De verdachte slaagde er niet in om iets mee te nemen. De politie werd op tijd ingeschakeld. Via Burgernet werd direct een signalement verspreid. Het zou gaan om een blanke man van eind twintig tot begin dertig, met een lengte van ongeveer 1.80 meter en een normaal postuur. Hij was gekleed in het zwart. De poging tot oplichting vond plaats in de omgeving van de Meester Klokmanstraat.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft over de verdachte situatie in Surhuisterveen, of diegene die het signalement herkent, om contact op te nemen met de politie.

Waarschuwing politie

De politie waarschuwt voor dergelijke oplichtingspraktijken en benadrukt dat een bank nooit een medewerker stuurt om een bankpas of andere waardevolle spullen op te halen.

Legitieme bankmedewerkers zetten mensen nooit onder druk om bepaalde handelingen te verrichten. Oplichters kunnen echter vaak beschikken over persoonlijke informatie van hun slachtoffers, waardoor ze een vertrouwenwekkende indruk kunnen maken. Het is dan ook belangrijk om alert te zijn en bij twijfel op te hangen en zelf het telefoonnummer van de bank te bellen.

In het geval dat je wel een bankmedewerker aan de lijn hebt of er iemand langskomt om je pas op te halen, adviseert de politie om direct 112 te bellen.