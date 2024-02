Bestelbus en auto in botsing op Betonwei in Harkema

vr 26 januari 2024, 14.23 uur

HARKEMA - Op de Betonwei (N369) in Harkema kwamen vrijdagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing. Een automobilist wilde vanaf de Reitsmastrjitte de weg oprijden en zag daarbij een bestelbus over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Bij de aanrijding maakte de auto een tol en botste vervolgens op een lantaarnpaal. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. De voertuigen raakten wel flink beschadigd.

In verband met de berging was de weg richting Drogeham korte tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

