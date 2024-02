Verhoogde pakkans voor drankrijders in Achtkarspelen

vr 26 januari 2024, 12.40 uur

BUITENPOST - In de gemeente Achtkarspelen wordt er flink ingegrepen bij inwoners die dronken achter het stuur kruipen. Dit benadrukte burgemeester Oebele Brouwer donderdagavond in de raadsvergadering. Zijn stellige woorden, "Mei in dronken harses yn de auto stappe, dat is krimineel," kwamen als reactie op zorgen geuit door raadslid Jacob Hooghiemstra (GBA).

Hooghiemstra sloeg alarm over de discutabele positie van de gemeente: Achtkarspelen staat namelijk op de tweede plaats als het gaat om het aantal betrappingen op rijden onder invloed.

Brouwer erkent de ernst van de situatie, maar ziet ook een positieve kant. Het feit dat de gemeente hoog scoort in het aantal aanhoudingen wijst volgens hem op een goede aanpak van de politie. De burgemeester licht toe dat er afspraken zijn voor 'meer dan gemiddelde controles' in de gemeente. Deze aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.

Alcoholgebruik

De aandacht voor alcoholmisbruik reikt verder dan alleen het verkeer. Brouwer uit zijn zorgen over het bovengemiddelde alcoholgebruik in lokale sportkantines en dorpshuizen. Dit probleem beperkt zich niet tot een bepaalde leeftijdsgroep: zowel jongeren als ouderen worden beïnvloed. De burgemeester benadrukt dat het probleem serieus genomen moet worden.

Hoge pakkans stopt ze

Brouwer gelooft dat de oplossing ligt in het verhogen van de pakkans, gecombineerd met het innemen van rijbewijzen. Deze aanpak zou mensen moeten afschrikken.

De hoge positie van Achtkarspelen in de statistieken laat zien dat er al veel bestuurders worden betrapt, wat zou moeten bijdragen aan het afschrik-effect. "Wat skrikt minsken ôf? Wat hâldt har tsjin? Dat is de pakkâns mei de kombinaasje dat it rydbewiis ôfnommen wurdt. Dat helpt..."