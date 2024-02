Bestuurder (20) rijdt schade: 'Mongool, niet langsrijden'

do 25 januari 2024, 15.10 uur

LEEUWARDEN - Hij had zelf niet gemerkt dat hij de spiegel van de auto van de buurvrouw van een vriend had gereden, zei een 20-jarige inwoner van Harkema op de zitting van de politierechter. Hij was de enige.

De Harkemaster was, als bestuurder van de auto waarmee de spiegel werd geramd, de enige die niets had gemerkt. De inzittende en de vriend waar de verdachte op bezoek was geweest, hadden wel door dat er schade moest zijn aan de auto van de buurvrouw.

De auto waar de Harkemaster in reed, een Landrover, stond al heel dicht op de auto van de buurvrouw en bij het wegrijden hoorden de passagier en de vriend een klap. Het incident vond plaats op 28 februari 2023 aan de Johannes Bogermanstraat in Kollum.

"Mongool, niet langsrijden"

De vriend had even later nog een berichtje naar de Harkemaster gestuurd, nadat deze nog een keer langs de woning was gereden: "Mongool, niet langsrijden, de spiegel hangt eraf".

Met dezelfde auto had de Harkemaster eerder schade gereden. Dat was toen niet afgehandeld. De schade aan de auto van de buurvrouw was inmiddels wel geregeld. Behalve dat de spiegel loshing, zaten er ook krassen op het voorportier.

Boete

De betaling vond wel met een omweg plaats, want de verdachte had eerst zijn eigen auto aan de verzekering opgegeven als het voertuig waarmee de schade was veroorzaakt.

Hij dacht dat het via zijn eigen verzekering moest, verduidelijkte hij. Hij heeft ruim 1200 euro betaald. Hoewel hij nog maar een jaar een rijbewijs heeft, heeft de Harkemaster toch al de nodige verkeersfeiten op zijn strafblad staan, waaronder een fikse boete voor te hard rijden.

Eerste strafpunt

Dat kwam hem op een eerste strafpunt op het rijbewijs te staan. Bij een volgende strafpunt is de Harkemaster het rijbewijs definitief kwijt. Bij een hoorzitting van het Openbaar Ministerie (OM) over de aanrijding in oktober vorig jaar gingen hij en zijn advocaat niet akkoord met het strafvoorstel van de officier van justitie. De verdachte vond dat, omdat hij niets had gemerkt van de aanrijding, hij zich er ook niet van bewust kon zijn dat hij een strafbaar feit had begaan.

"Twee belastende verklaringen"

Daar was de officier van justitie het niet mee eens. "Er zijn wel twee belastende verklaringen", aldus de officier. En er was nog het appje van de vriend. De Harkemaster had op zijn minst moeten vermoeden dat er iets was gebeurd, meende de officier. In haar eis hield de officier er rekening mee dat de verdachte nog behoorlijk wat verkeersboetes moet betalen. Zij eiste een geldboete van 350 euro.

Ook de politierechter vond dat de Harkemaster had kunnen weten dat hij schade had veroorzaakt. Voor het verlaten van de plaats van het ongeval legde de rechter de geëiste boete op.