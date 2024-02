Fietsster gewond bij aanrijding op nieuwe rotonde in DamwÃ¢ld

Fietsster gewond bij aanrijding op nieuwe rotonde in Damwâld

do 25 januari 2024, 14.09 uur

DAMWALD - Een automobiliste en een fietsster kwamen donderdagmiddag met elkaar in botsing op de nieuwe rotonde in Damwâld. De fietsster raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is onbekend. Wel is duidelijk dat de aanrijding plaatsvond op de nieuwe rotonde aan de Haadwei / Doniawei / Foarwei.

Poll: Is de nieuwe rotonde bij de Kruswei veiliger dan voorheen?