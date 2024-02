Onderzoek naar overstap naar andere bibliotheek in Tytsjerksteradiel

do 25 januari 2024, 13.47 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft een onderzoeksvraag bij het college neergelegd. Het college moet uitzoeken of de toekomstige bibliotheekdiensten kunnen verhuizen naar Stichting Bibliotheken Noord Friesland (Bibliotheek Noord-Fryslân).

De vraag volgt op de extra subsidies die Bibliotheken Midden Friesland (dbieb) ontvangen heeft. De subsidies zijn voor de periode 2022-2024. Hierdoor vraagt men zich af of een wissel naar een andere organisatie beter is. Vooral omdat er blijvend meer budget nodig is.

Dbieb staat voor financiële uitdagingen; ze kunnen niet rondkomen met de huidige subsidies en de financiële positie is kwetsbaar. Dit wordt verder verergerd doordat Tytsjerksteradiel de enige plattelandsgemeente is die door dbieb bediend wordt, wat de organisatie extra kwetsbaar maakt bij personeelsuitval​​.

Bibliotheek Noord-Fryslân wordt beschouwd als een sterk alternatief voor dbieb vanwege haar positieve financiële resultaten en heldere toekomstvisie. Een grotere organisatie als Bibliotheek Noord-Fryslân zou ook voordelen hebben, zoals lagere overheadkosten en minder kwetsbaarheid bij personeelsuitval.

Bovendien staat Bibliotheek Noord-Fryslân open voor een samenwerking onder dezelfde voorwaarden als met andere deelnemende gemeenten​​.

Recentelijk is vastgesteld dat er geen significante belemmeringen zijn voor de overgang van dbieb naar Bibliotheek Noord-Fryslân, maar er moeten wel frictiekosten worden overwogen, vooral gerelateerd aan personeel. Ook is gebleken dat dbieb niet failliet zou gaan als Tytsjerksteradiel besluit te vertrekken​​.

Een andere overweging is het pand in Gytsjerk, dat eigendom is van dbieb. Bibliotheek Noord-Fryslân heeft aangegeven dit pand niet te willen overnemen omdat de organisatie geen vastgoed in eigendom wil hebben. Daarnaast bestaat er een huurcontract in Hurdegaryp dat loopt tot eind 2026, waarbij opvolgverplichtingen van kracht zijn​​.

Als een overstap naar Bibliotheek Noord-Fryslân wenselijk is, streeft de gemeente naar een realisatie per 1 januari 2025. Deze planning is echter afhankelijk van juridisch en financieel advies, alsmede de voortgang van de onderhandelingen.

Het college en de gemeenteraad zullen naar verwachting in het voorjaar van 2024 een besluit nemen, waarna de overgang naar Bibliotheek Noord-Fryslân eind 2024 kan worden voorbereid​​.