Celstraf voor man (25) die met doorgeladen pistool in trein zat

wo 24 januari 2024, 18.37 uur

HANTUM - De 25-jarige man, die eerder deze maand met een doorgeladen pistool in de trein van Groningen naar Zwolle zat, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat meldt RTV Oost.

De verdachte uit Hantum moest woensdag voorkomen op de rechtbank in Zwolle.

De actie van de man veroorzaakte op 11 januari paniek in de trein en ontregelde uiteindelijk het hele treinverkeer rondom in de avondspits. De man had een Walther P22 met 67 knalpatronen (9mm) bij zich.

Bij zijn aanhouding verzette de man zich hevig en beet daarbij een medewerker van het DSI team van de politie in zijn vinger. De man is vervolgd via het zogenoemde snelrecht.