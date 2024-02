Drugsdeal in Leeuwarden: politie arresteert twee mannen

wo 24 januari 2024, 16.17 uur

LEEUWARDEN - De politie van Leeuwarden heeft dinsdag twee Leeuwarders opgepakt. Rond 14.00 uur heeft het Criminaliteits Interventie groep (CIG) van de politie ingegrepen bij een woning aan de Invasiestraat, na meerdere meldingen van drugsdealen die via Meld Misdaad Anoniem binnenkwamen.

Tijdens een zorgvuldig uitgevoerde observatie van de woning merkte het CIG een bekende harddrugsgebruiker op, die kortstondig het pand bezocht. Deze 51-jarige man uit Leeuwarden werd later in de stad gecontroleerd, waarbij een hoeveelheid cocaïne in zijn bezit werd aangetroffen. De man is aangehouden voor het bezit van harddrugs.

In een daaropvolgende actie van de politie in de betrokken woning, troffen zij ruim 130 gram cocaïne aan. De 31-jarige bewoner van het pand is daarbij gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.