Friese jongeren waarderen seksleven met een 7

wo 24 januari 2024, 10.24 uur

LEEUWARDEN - Friese jongeren geven hun seksleven gemiddeld een 7 en zijn positief over hoe zij seks beleven. Daarmee is het Friese gemiddelde cijfer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD.

Acht op de tien jongeren genieten erg van seks en 95 % van de Friese jongeren voelen zich fijn tijdens seks met hun laatste sekspartner. Ook accepteren meer jongeren uitingen van homoseksualiteit.

Dit blijkt uit het onderzoek \'Seks onder je 25e’ 2023 van Rutgers, Soa Aids Nederland en GGD Fryslân. Ruim 900 Friese jongeren deden mee aan dit onderzoek.

Groot verschil

Meiden ervaren de eerste keer seks als minder fijn dan jongens. De eerste keer vaginale seks beschrijft 69% van de Friese jongens als "fijn", tegenover 34% van de Friese meiden. Landelijk is dat 64% van de jongens tegenover 28% van de meiden. Dit heeft mogelijk te maken met pijn bij de eerste keer vaginale seks: bij driekwart van de meiden was de eerste keer een beetje of zeer pijnlijk.

Vaginale seks hoort geen pijn te doen. De pijn kan komen doordat jongeren te snel beginnen met seks terwijl ze er nog niet klaar voor zijn. Ook kan het helpen als sekspartners de tijd nemen om voldoende opgewonden te raken.

Anticonceptie neemt af

Het gebruik van anticonceptie is nog steeds hoog. De groep die anticonceptie gebruikt wordt wel steeds kleiner. Eén op de vier Friese meiden die vaginale seks hebben gehad, gebruikt geen anticonceptie, landelijk is dat één op de vijf meiden. In 2012 was dat één op de zeven.

De grootste reden dat jongeren geen anticonceptie gebruiken is dat ze geen hormonen willen slikken, maar ook condoomgebruik neemt sterk af.

Marianna Chirandjilal, sociaal verpleegkundige Seksuele Gezondheid bij GGD Fryslân zegt daarover het volgende: "Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden van anticonceptie. Zo is de ene pil de andere niet. Maar er zijn naast de pil ook nog veel andere anticonceptiemiddelen. Jongeren kunnen GGD Fryslân bellen of de jeugdverpleegkundige op school aanspreken. Zij kunnen meedenken over welke anticonceptie het beste bij hun persoonlijke situatie past. Ook kunnen zij veel informatie vinden op www.sense.info."

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is gestegen

52% van de Friese jongeren hebben ooit seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Dit betekent dat iemand over de grens van een ander heen gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan over ongewenste aanrakingen, zoenen tegen iemands wil, aanranding of seksueel getinte appjes sturen of ontvangen. 18% heeft tegen de wil in seks gehad en 16% heeft ooit seksueel geweld meegemaakt.

Marianna vertelt: "Het is heel belangrijk dat jongeren leren om grenzen aan te geven en die van hun partner aan te voelen, zodat ze niet over hun seksuele grens heen gaan. Heb je nog nooit seks gehad? Geef dat richting je partner aan en deel je grenzen. Het is ook goed om altijd aan de ander te vragen: \'is dit oké?’ Oftewel praat erover!"

Op de website van Seks onder je 25e seksonderje25e.nl staan de landelijke cijfers van het onderzoek. De regionale cijfers worden in maart gepubliceerd op de website van GGD Fryslân.

Poll: Wat is het belangrijkste aandachtspunt bij seksuele gezondheid?