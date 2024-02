Hennepafval gedumpt in de Mieden

di 23 januari 2024, 18.10 uur

DE WESTEREEN - Op de Mieden tussen De Westereen en Kollumersweach is deze week hennepafval gedumpt. Het afval werd dinsdag ontdekt en gemeld bij de politie.

Het afval zat in vuilniszakken en werd gedumpt in de sloot en in de berm. In totaal werden er negen zakken met hennepafval gedumpt. Eén van de zakken was opengescheurd.

De politie is dinsdag later op de middag ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. De gemeente is daarop ingeschakeld om de zakken op te ruimen.

FOTONIEUWS