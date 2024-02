Jubilerend Tryater delft privé-archieven op

di 23 januari 2024, 10.04 uur

LEEUWARDEN - Het Friese theatergezelschap Tryater viert in 2025 zijn zestigjarig bestaan, onder meer met een fraai vorm te geven jubileumboek. Liefhebbers, bezoekers, (oud-)acteurs en anderen worden daarom nu alvast opgeroepen om foto’s uit de oude doos te delen met de organisatie.

Met de smartphone

Tryater zoekt naast voorstellingsplaatjes ook bijzondere foto’s van maaksessies, kleedkamers, backstage-gebeurtenissen. Wie interessant materiaal op zolder, in een kast of een plakboek heeft is van harte welkom zich te melden via de afdeling Publyk op publisiteit@tryater.nl.

Een met de smartphone gemaakte foto van het materiaal volstaat voorlopig: zo kunnen de medewerkers beoordelen of het gevonden beeld bruikbaar of al bekend is.

Parels uit privé-archieven

Op het kantoor in Leeuwarden is een lijvig archief aanwezig met foto’s, videobanden, cassettes, boekwerken, knipsels en promotiemateriaal uit vervlogen tijden.

Johannes Keekstra, Hoofd Publyk: \'De lêste jierren is tusken de bedriuwen troch al wurke oan digitalisearring fan dit argyf; dat wurdt no wat yntinsiver mei it sechtichjierrich jubileum fan 2025 yn sicht. Benammen fan de jierren ’70 oant no binne reguliere foarstellingsbylden aardich foarhannen mar we hoopje ek op peareltsjes fan de begjintiid, moaie backstage-bylden of fan in poadiumopbou of soksawat. Elts mei mar raak ynstjoere: dy privee-argiven binne tige wolkom.’

Kans op een exemplaar

Naast de beelden zijn ook persoonlijke verhalen welkom. Een herinnering aan Tryater of aan een specifieke voorstelling, bijvoorbeeld. Of een levensgebeurtenis waar een link met Tryater ligt. Inzenders maken kans op een exemplaar wanneer het vooralsnog zelf uit te geven werk uitkomt. Het jubileumboek verschijnt in september 2025: rond de daadwerkelijke oprichtingsdatum van de Fryske Toaniel Stifting, zoals Tryater zich in 1965 inschreef.