Vaatwasser vat vlam in woning in Twijzel

zo 21 januari 2024, 20.33 uur

TWIJZEL - De brandweer moest zondagavond in actie komen voor een brand in Twijzel. In een woning aan de Simke Kloostermanstrjitte was een vaatwasser in brand gevlogen.

Met een binnenaanval werd het vuur vlot bestreden door de ter plaatse gekomen brandweer. De brandweer was om 19.55 uur opgeroepen voor de brand. Door de brand kwam de woning vol met rook te staan.

Voor een buurtbewoner kwam tijdens het incident ook nog een ambulance ter plaatse. Deze zou rook ingeademd hebben.

FOTONIEUWS