Politie betrapt drugsrijder met nog wit poeder in de neus

zo 21 januari 2024, 16.21 uur

FEANKLEASTER - Een achttienjarige automobilist uit de gemeente Achtkarspelen werd zaterdagnacht door de politie van de weg gehaald. Hij had op dat moment nog het witte poeder in zijn neus.

De jongeman werd langs de Keningswei bij Feankleaster aan de kant gezet voor een controle. Een positieve speekseltest wees uit dat het witte poeder geen poedersuiker was.

De man werd aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed en op het politiebureau in Dokkum is bloed afgenomen. Een aangetroffen gebruikershoeveelheid drugs werd ook in beslag genomen.

Uit het bloedonderzoek moet later duidelijk worden of de verdachte daadwerkelijk cocaïne of andere drugs gebruikt heeft. Wanneer dat het geval is, wordt ook het CBR in kennis gesteld. Door het CBR wordt vervolgens een maatregel of rijgeschiktheidsonderzoek opgelegd. Vaak wordt dan het rijbewijs ongeldig verklaard.