Drie Drachtsters verdacht van betrokkenheid bij schietincident

zo 21 januari 2024, 12.05 uur

GRONINGEN - Naar aanleiding van een schietincident heeft de politie zondagmorgen drie Drachtsters aangehouden. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij dit incident. Twee van hen zijn 18 jaar oud, de derde is 19 jaar oud. Daarnaast werden nog een 22-jarige man uit Groningen en een 17-jarig vrouw uit Groningen aangehouden.

Rond 4.30 uur ontving de politie de melding van een mogelijk schietincident aan de Benningweg in Harkstede. Hierbij raakte niemand gewond. De vermoedelijke toedracht ligt in de relationele sfeer. De politie is meteen een onderzoek gestart.

De gevluchte verdachten konden later aan de Meerstadlaan in Groningen worden aangehouden. Door middel van een BTGV-procedure (Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachte) werden de verdachten uit de auto gehaald. De politie heeft zowel een vuurwapen als een voertuig in beslag genomen voor onderzoek.