Pax Christi Parochie is voor de komst van een AZC in Dokkum

wo 17 januari 2024, 7.00 uur

DOKKUM - De rooms-katholieke Pax Christi parochie heeft een open brief geschreven aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân waarin zij aandringt op een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van een asielzoekerscentrum in Dokkum. De parochie staat positief tegenover een nieuw AZC in Dokkum, omdat ze geloven dat dit vluchtelingen de kans biedt om een betere toekomst op te bouwen.

De parochie ziet gastvrijheid voor vreemdelingen als een essentieel onderdeel van haar geloofsovertuiging en verwijst naar de Bijbelse opdracht om vreemdelingen welkom te heten. Ze wijst erop dat de aanwezigheid van een AZC in het verleden geen noemenswaardige problemen heeft veroorzaakt in Dokkum en dat de situatie in Burgum ook goed verloopt.

Daarnaast benadrukt de parochie het belang van solidariteit met de autochtone inwoners van Ter Apel en omgeving, die al veel vluchtelingen opvangen. Ze vindt dat ook Dokkum een bijdrage moet leveren aan de opvang van vluchtelingen.

Tot slot verwijst de parochie naar de opvattingen van Titus Brandsma, een Nederlands karmelietenpater die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verzette tegen de Jodenvervolging. Hij gaf zijn leven in een concentratiekamp, en de parochie ziet het pleiten voor een plaats voor vluchtelingen in Dokkum als een voortzetting van zijn strijd tegen onrecht en vervolging.

