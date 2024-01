Uitvaartverzekering in 2024: let op deze 4 aandachtspunten

ma 15 januari 2024, 16.40 uur

LEEUWARDEN - In Nederland heeft meer dan 70 procent van de bevolking een uitvaartverzekering, en ook in 2024 overwegen vele tienduizenden een uitvaartpolis.

Het selecteren van de juiste verzekering is een cruciale financiële beslissing die grondige overweging vereist.

Overweeg je zelf een uitvaartverzekering af te sluiten in 2024? Lees dan onderstaand artikel met alle belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden.

1. Premie en kosten

Bij het kiezen van een uitvaartverzekering zijn de maandelijkse premiekosten vaak de belangrijkste overweging. Deze kosten, die je over een lange periode betaalt, kunnen sterk variëren afhankelijk van factoren zoals leeftijd en het verzekerde.

Een overzicht van de premies die op dit moment (15 januari 2024) gelden voor iemand van 28 jaar oud en een verzekerd bedrag van 9.500 euro:

Monuta: € 7,36 per maand DELA: € 9,22 per maand a.s.r.: € 10,82 per maand

Op een vergelijkingssite, zoals Uitvaartverzekering.nl, kun je deze verzekeraars eenvoudig voor jouw situatie met elkaar vergelijken.

2. Looptijd

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het belangrijk om niet alleen naar de maandpremie te kijken, maar ook naar de totale kosten op lange termijn.

De looptijd van de uitvaartverzekering bepaalt hoe lang je premie moet betalen. Kortom, hoe langer de looptijd, hoe langer je premie betaalt.

Voor de bovenstaande bedragen geldt bij Monuta en DELA een levenslange looptijd, terwijl je bij a.s.r. tot je 85e betaalt.

De looptijd kan soms worden aangepast, afhankelijk van de verzekeraar:

Bij DELA kies je voor een levenslange looptijd of looptijd tot 65 jaar

Bij Monuta is het niet mogelijk de looptijd aan te passen

Bij a.s.r. kies je jouw looptijd volledig zelf, wat maximale flexibiliteit geeft

TIP

Het kan verstandig zijn om te kiezen voor een kortere looptijd (en een iets hogere premie). De totaal te betalen premie over de gehele looptijd is dan vaak wat lager.

3. Keuzevrijheid

Het is belangrijk om te beseffen dat de voorwaarden per uitvaartpolis kunnen variëren. Daarom is het raadzaam om niet alleen op de prijs te focussen, maar ook de details van elke polis zorgvuldig te bekijken.

Bij Monuta is bijvoorbeeld een bedrag van 2.500 euro gereserveerd voor de uitvaartverzorger, met daarnaast 7.000 euro die vrij besteedbaar is aan persoonlijke wensen. Belangrijk om te weten is dat dit bedrag wordt uitgekeerd op basis van declaraties en niet vooraf.

Bij DELA heb je de mogelijkheid om zelf te kiezen, hoewel de standaardpremie is gebaseerd op een dienstenpakket ter waarde van 7.200 euro en een vrij besteedbaar bedrag van 2.300 euro.

a.s.r. biedt een kapitaalverzekering, oftewel een geldverzekering. Dit houdt in dat de nabestaanden een geldbedrag ontvangen, waarmee ze zelf de uitvaart kunnen regelen. Dit biedt volledige keuzevrijheid, maar de premie is over het algemeen hoger.

4. Indexatie en waardevastheid

Indexatie en waardevastheid zijn essentiële factoren bij het selecteren van een uitvaartverzekering, vooral in tijden van inflatie en veranderende economische omstandigheden.

Een waardevaste uitvaartverzekering biedt nabestaanden de garantie dat de uitvaart bekostigd kan worden, zelfs als de kosten van uitvaarten aanzienlijk stijgen.

DELA wordt het verzekerde bedrag jaarlijks automatisch geïndexeerd. Afhankelijk van de gemaakte winst, doet de verzekeraar zelf ook een duit in het zakje.

Monuta werkt uitsluitend met waardevaste verzekeringen.

a.s.r. biedt standaard indexatie, met de mogelijkheid om deze (tijdelijk) stop te zetten, bijvoorbeeld wanneer je denkt dat je de premie niet langer kunt betalen.

Let op: sommige verzekeraars indexeren de uitkering niet standaard. Als je een polis bij een dergelijke verzekeraar hebt, loop je het risico dat de uitkering bij overlijden niet voldoende is. Overweeg in dat geval het afsluiten van een aanvullende verzekering voor extra dekking.

Vergelijken en kiezen

Bij het vergelijken en kiezen van uitvaartverzekeringen is het belangrijk om rekening te houden met deze aspecten.

Een gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden en belangrijke informatie over uitvaartverzekeringen vind je op relevante websites en informatieve bronnen.