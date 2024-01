Auto belandt in greppel door gladheid

ma 15 januari 2024, 10.09 uur

DAMWALD - Door de gladheid is maandagmorgen een automobilist met zijn auto in de greppel beland in Damwâld. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Haadwei en de Willemstrjitte. De bestuurder raakte niet gewond.

Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit de greppel te halen. De weg was tijdelijk afgesloten in verband met de berging.

FOTONIEUWS