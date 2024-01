20 januari: officiële opening showroom Wijma Haarden

za 13 januari 2024, 17.40 uur

DE WESTEREEN - Eindelijk is het dan zover, Wijma Haarden heeft alles netjes en klaar voor de opening van hun prachtige showroom. Het gaat om 300 vierkante meter showroom met 80 modellen haarden, houtkachel en pelletkachels en elektrische haarden.

"Op 20 januari pakken we uit met een ouderwetse stookdag, de dag om uw slag te slaan en vooral te genieten van allerlei aanbiedingen." zo laat Harrie Nuveld weten. "Deze dag zijn er meerdere vertegenwoordigers aanwezig om u alles over deze merken te vertellen. (Altech, Jotul, Dovre, Reny, Hark, Edelkaminn, Artel, Thermatech).

Ook zal Petra Waijenberg uiteraard traditioneel aanwezig zijn met een gratis wijnproeverij van Waijenberg Wijnen.

"De vis moet zwemmen zullen we maar zeggen en daar zorgt de ambachtelijke palingrokerij Dijkman uit Blije voor, met heerlijk ter plaatse vers gerookte paling en verkoop aan de kraam."

Dat de kachel altijd blijft branden daar zorgt SJ Houtverzorging voor die aanwezig is met diverse soorten stookhout en natuurlijk een speciale aanbieding.

Schoorsteenvegen

Voor de veiligheid van het stoken heeft Schoorsteenvegen Friesland zich aangemeld, een nieuw bedrijf zoals u verderop kan lezen van Willem Nuveld. Klanten die op deze dag een afspraak maken ontvangen een prachtige introductiekorting op schoorsteenvegen of pelletkachelonderhoud.

Al met al een dag om even in de agenda te zetten ook al koopt u niet een haard. De stookdag is van 10.00-16.00 uur aan de Reidflechter 6 in De Westereen.

Nieuwe speler

Schoorsteenvegen Friesland is een nieuwe speler in Friesland. Eigenaar Willem Nuveld is per 8 januari dit bedrijf begonnen voor onderhouden van uw schoorsteen of schoorstenen. Waar de meeste grote bedrijven een wachtlijst of een klantenstop hebben kunt u bij Schoorsteenvegen Friesland zeer snel een afspraak regelen.

U kunt zelfs een afspraak boeken voor elke maand in 2024, dan bent u verzekert dat u op tijd aan de beurt komt voor het schoorsteenvegen en/of pelletonderhoud. "Uiteraard zullen we u een jaar daarna weer inplannen indien u dit wenst, geen verplichting." zo laat Nuveld weten. "Er is dit jaar ruimte voor zo'n 1000 klanten."

"Onze werknemers hebben jarenlange ervaring in het verlenen van deze diensten en beantwoorden al uw vragen graag bij het bezoek aan u. Verder hebben we een zeer sterk netwerk in de kachelwereld waardoor we ook aan alle onderdelen van uw haard kunnen komen."

De activiteiten van Schoorsteenvegen Friesland zijn:

Schoorsteenvegen 65.00 incl

2 rookkanalen 110.00 incl

3 rookkanalen 125.00 incl.

Uiteraard verlenen we ook burenkorting.

Pelletkachelonderhoud 150,00 incl

Pelletkachelonderhoud incl.schoorsteenvegen 200,00 incl

Reiningen mechanische ventilatie 150,00 incl.

Plaatsen rookkanalen. Prijs op aanvraag

"De website zal rond 20 januari in de lucht zijn, maar even persoonlijk contact via een belletje of mail stellen we zeer op prijs!"

"Dan kunt u ook nog naar huis gaan met een lekker geurtje...." Tapparfum De Westereen geeft deze dag 25% korting op uw aankoop. "We staan meer dan 80 verschillende parfums gepresenteerd, zowel mannelijke of vrouwelijke als exclusieve geuren, 25 % korting geld ook bij het weer vullen van uw reeds oude parfum."

