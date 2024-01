De Slachtemarathon leeft: ruim 10.000 kaarten verkocht

za 13 januari 2024, 16.48 uur

RAERD - Op de eerste dag van de kaartverkoop voor de Slachtemarathon 2024 liep het storm met inschrijvingen. Om 12.00 uur stond de totale stand op ruim 10.000 verkochte kaarten voor dit Friese wandel- en hardloopevenement.

Anne Jochum de Vries, voorzitter van Stifting Slachtemarathon: "We zijn ongelooflijk blij met deze eerste cijfers. Het laat zien dat de Slachtemarathon leeft in Friesland en ver daarbuiten!" In totaal kunnen 15.000 wandelaars en hardlopers zich inschrijven voor de Slachtemarathon.

De reguliere kaartverkoop voor de Slachtemarathon startte vanochtend om 8.00 uur. Anne Jochum de Vries: "We hebben vandaag inschrijvingen binnen gekregen uit 12 verschillende landen. En alle leeftijden doen mee. We zien groepen van 16 jaar, maar ook deelnemers van ruim boven de 80. We vinden het fantastisch dat we zoveel verschillende mensen straks met elkaar kunnen verbinden en kijken uit naar de prachtige slinger aan deelnemers die op 15 juni 2024 langs de deelnemende dorpen aan de Slachtedyk zullen lopen."

Wie nog geen kaart heeft gekocht: doe dit snel via de website www.slachtemarathon.nl.

Onvergetelijke belevenis

De Slachtemarathon is niet zomaar een evenement; het is een belevenis die je meeneemt door het hart van Fryslân. Met een parcours dat kronkelt over de historische Slachtedyk, verbindt dit evenement je met natuur, cultuur en elkaar.

Elke vier jaar komen deelnemers samen om de ruim 42 kilometer van Oosterbierum naar Raerd te trotseren. In 2016 was de laatste Slachtemarathon. Of je nu kiest voor de volledige marathon of de halve, je wordt omringd door kunst, theater en muziek.

De dorpen langs de route zorgen voor een onvergetelijk programma. Het thema 'Wat Oars!' belooft een frisse wind, met speciale aandacht voor muziek en lokale spektakels.