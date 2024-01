Politie schiet tijdens achtervolging in Leeuwarden

za 13 januari 2024, 11.33 uur

LEEUWARDEN - De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar een incident dat heeft plaatsgevonden in de buurt van de Drachtsterweg in Leeuwarden, waarbij de politie heeft geschoten. Dit incident vond plaats tijdens de controle van een mogelijk verdacht voertuig.

De politie ontving in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01:15 uur een melding van een inbraak aan de Reintje Visser-Beardastrjitte in Hempens. Bij deze inbraak zou een slachtoffer bedreigd zijn met een wapen. Niemand raakte gewond. De melding meldde dat twee verdachten er vandoor waren gegaan, waarna de politie naar hen op zoek ging.

Op de Drachtsterweg troffen agenten een verdacht voertuig aan met twee inzittenden. Ze hebben het voertuig tot stilstand gebracht en wilden de inzittenden controleren. Op een gegeven moment probeerde de auto te ontsnappen. Er is door de politie geschoten.

Het voertuig raakte kort daarna van de weg bij het Drachtsterplein. Beide inzittenden, mannen van 34 en 33 jaar oud uit Leeuwarden, raakten ernstig gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn beiden gearresteerd.

Er loopt momenteel onderzoek naar de melding van de inbraak in Hempens, het incident op de Drachtsterweg en de omstandigheden rondom de verwondingen van de twee inzittenden van het voertuig. Aangezien er door agenten is geschoten, is de Rijksrecherche ingeschakeld om het onderzoek te leiden.