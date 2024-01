Schoorsteenbrand in Surhuizum blijkt mee te vallen

vr 12 januari 2024, 19.38 uur

SURHUIZUM - De brandweer van Surhuisterveen kwam vrijdag aan het einde van de middag in actie voor een schoorsteenbrand in Surhuizum. In een rietgedekte woonboerderij aan It Sud was brand ontstaan in de schoorsteen. Samen met de hoogwerker van brandweer Drachten spoeden zij zich naar de locatie.

Eenmaal ter plaatse stond de straat vol met rook. Maar na een korte inspectie bleek het allemaal mee te vallen. De brandweer heeft de schoorsteenpijp schoongemaakt waarna het gevaar was geweken.