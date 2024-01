Man (25) met vuurwapen uit trein gehaald

vr 12 januari 2024, 12.14 uur

DOKKUM - Een 25-jarige man uit Noardeast-Fryslân is donderdagmiddag door de politie in hechtenis genomen in een trein te Zwolle, nadat hij betrapt werd met een vuurwapen. De politie Overijssel bevestigt de aanhouding na een melding over een gewapende passagier.

De situatie escaleerde in de namiddag toen de politie werd geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van een wapen in de trein. Hierop werd het treinverkeer op het Zwolse station direct stilgelegd.

Speciale politie-eenheden kwamen in actie, waarbij ze de trein doorzochten en de reizigers in veiligheid brachten. De verdachte werd in de trein aangetroffen en bood weerstand bij zijn aanhouding.

Naast de aanhouding werd ook het vuurwapen veiliggesteld door de politie. De man is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau.

