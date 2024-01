Minister Hugo de Jonge bezoekt Gerkesklooster-Stroobos

do 11 januari 2024, 20.17 uur

GERKESKLOOSTER - In een bezoek aan Friesland, als onderdeel van het 'Elke Regio Telt' initiatief, heeft minister Hugo de Jonge deze donderdag zowel Harkema als Gerkesklooster-Stroobos aangedaan. Zijn bezoek werd afgesloten met een ontmoeting in het lokale Generatiehuis in Gerkesklooster.

Tijdens het bezoek gaven Christiaan en Aafke van de dorpsraad een presentatie over de combinatie van Wonen en Zorg, vooral gericht op ouderen. De minister beloofde een overleg in Den Haag te organiseren om dit onderwerp verder te onderzoeken en oplossingen te zoeken voor de combinatie van Wonen en Zorg, met speciale aandacht voor het Generatiehuis in het dorp.

Verder bezocht de minister de vaste bezoekers van het Generatiehuis en de vrijwilligers van de Kledingbank, waarbij hij interesse toonde in hun activiteiten en het belang van de Kledingbank voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen.

Na een groepsfoto moest de minister vertrekken naar Rotterdam. Hij gaf aan dat hij graag langer was gebleven, maar andere verplichtingen riepen. Desondanks was hij verheugd over het bezoek en zijn er afspraken gemaakt voor een vervolg, ook met provinciale en gemeentelijke bestuurders. "Wordt vervolgd," aldus de dorpsraad van Gerkesklooster-Stroobos.

Minister Hugo de Jonge bracht 's middags ook een werkbezoek aan Leeuwarden in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Leeuwarden Oost. Daarnaast kreeg hij een toelichting over gebiedsontwikkelingen in Leeuwarden. Onder andere over het Spookdokgebied en de oplevering daar van de tijdelijke woningen op De Pier.