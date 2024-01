Geen eerste schaatsmarathon in Burgum, natte grond speelt parten

BURGUM - De eerste marathon op natuurijs wordt deze winter niet gehouden in Burgum. De ijsclub ziet het niet zitten vooral vanwege de natte grond rondom de ijsbaan.

Het grootste probleem waarbij de Burgumer ijsclub kampt is de drijfnatte grond rondom de ijsbaan. Het is daarom niet mogelijk om met materiaal langs de baan te kunnen staan of de baan op te rijden. Voor de organisatie van de marathon is het nodig dat er bijvoorbeeld een jurybus en tribunes langs de baan komen te staan.

De ijsclub in Burgum had op 14 december 2022 een primeur om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Ook dit jaar zijn er meerdere ijsclubs die 'strijden' op de eerste schaatsmarathon op natuurijs.

Met een beetje geluk kan de ijsbaan aan het einde van de week wel geopend worden voor leden. De eisen aan de ijsvloer zijn daarvoor lager en dan is 2 centimeter al voldoende om de baan te kunnen openen.