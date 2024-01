Start kaartverkoop Slachtemarathon zaterdag a.s.

ma 8 januari 2024, 11.27 uur

RAERD - Zaterdag 13 januari, om 8.00 uur 's ochtends, start de kaartverkoop voor de Slachtemarathon van 2024. In totaal kunnen 15.000 wandelaars en hardlopers zich inschrijven voor deze 6e editie.

De kaartverkoop voor de Slachtemarathon gebeurt online via de website www.slachtemarathon.nl.

Mensen die moeite hebben om het inschrijfformulier voor wandelaars of hardlopers in te vullen, kunnen op 13 januari tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de organisatie van de Slachtemarathon op telefoonnummer 058-2038019.

Iedereen is op 13 januari ook van harte welkom in Raerd, waarbij de organisatie de inschrijving persoonlijk kan regelen. Neem dan als inschrijver wel een bankpas en e-reader mee. In het gebouw van Stichting Doarpswurk in Raerd zit de hele ochtend een service team klaar.

Na 12.00 uur kunnen mensen hun vragen stellen via info@slachtemarathon.nl. Op de website zijn ook Veelgestelde Vragen te vinden, die voortdurend worden bijgewerkt.

Muziek, cultuur en spektakel

Na acht jaar keert het evenement Slachtemarathon op 15 juni 2024 terug op de historische Slachtedyk. Er wordt gelopen vanaf de zeedijk bij Oosterbierum tot aan het hart van Friesland in Raerd. Deelnemers worden onderweg verrast door 42 kilometer aan muziek, cultuur en spektakel.

Voor het eerst dit jaar is er ook een halve marathon voor hardlopers. Deze start bij Wommels. Net als de Elfstedentocht is de Slachtemarathon een geweldige traditie.

De Slachtemarathon is wandelen en hardlopen over historie. Van de zeedijk bij Oosterbierum tot in het hart van Friesland in Raerd, meet de oude Slachtedyk de afstand van een marathon: ruim 42 kilometer. In juli 2000 werd in het kader van Simmer 2000 voor het eerst een marathon over de oude dijk gehouden: de Slachtemarathon. Daarmee werd een traditie geboren.