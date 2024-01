Vijf industriële materialen als blikvangers in je interieur

ma 8 januari 2024, 11.20 uur

LEEUWARDEN - Industrieel betekent in de interieurwereld iets anders dan menigeen zou denken: materialen waaraan deze term refereert verraden hun natuurlijke afkomst en hebben daarom niet zelden een uniek uiterlijk. Het verschijnsel industrieel is dus juist een bewijs dat mensen meer naar de natuur verlangen, en deze zo mogelijk naar binnen halen. Strak, zakelijk en zwart-wit maken zodoende plaats voor gezellig en warm. Vijf voorbeelden van sierlijke industriële invloeden in woningen.

Eettafel met een uniek travertin blad

Wat is travertin? Het gaat hier om een natuurgesteente dat ontstaat in warme bronnen. Takjes, bladeren en kalk hebben hun uitwerking op de unieke look van dit materiaal, dat tegenwoordig zeer populair is voor zowel binnen- als buitenmeubilair. Een eettafel van travertin kom je dan ook steeds vaker tegen. Ze zijn er in organische vormen, met een mangohouten of juist metalen onderstel - dit zijn ook industriële materialen, zoals je hieronder leest.

Zwartmetalen deurbeslag

Glazen dan wel houten deuren met zwartmetalen accenten zijn ook zo'n tijdloze trend in de woonwereld. Denk aan de houten schuifdeur die mooi contrasteert met het beslag van het schuifmechanisme. Of glazen tussendeuren die ingelegd zijn in zwart metaal. Het ziet er rustiek uit en heeft iets weg van de deuren in oude landhuizen.

De mediterrane uitstraling van terrazzo

Terrazzo is een samengestelde steensoort waarin ontelbare kleine steentjes een mozaïek vormen. Het materiaal wordt vaak gebruikt in badkamers, maar ook bij het vervaardigen van stenen tuinmeubels. Het oppervlak is glad en de look van terrazzo doet denken aan mediterrane vakanties. Zoek een afbeelding van terrazzo op en wie weet heb je straks zo'n Zuid-Europees ogende badkamer.

Typische jaren '70-materialen zijn weer hot

Bamboe, riet, rotan en kurk zijn terug! De jaren '70 vormen een onuitputbare bron van wooninspiratie. Accessoires uit dat decennium worden op tweedehands veilingsites voor pittige prijzen van de hand gedaan. In de slipstream van die trend komen de populaire materialen van weleer terug, omdat ze uitstekend passen in interieurs met een wat warmere, natuurlijke ambiance.

En vanzelfsprekend: het goeie ouwe hout

Het duurzaamste bouwmateriaal dat er bestaat heet hout: gerecycled dan wel afkomstig uit speciale boomkwekerijen en dus voorzien van een keurmerk. Al sinds mensenheugenis is het de solide basis voor meubels. De een schaft een complete mangohouten boekenkast aan, de ander demonteert vurenhouten pallets om zelf iets te creëren. De nerven en kwasten en vooral de warme kleur misstaan in geen enkele woonkamer, zeker niet als het hout behandeld is met lak of olie. Op woonplatform Gigameubel.nl zie je talloze smaakvolle voorbeelden van houten meubels.