It Hantumer Ploechje brengt 'Geastich' op de planken

zo 7 januari 2024, 19.12 uur

HANTUM - De toneelvereniging It Hantumer Ploechje speelt op vrijdag 26 januari en op zaterdag 27 januari het stuk ‘ Geastich’, een absurde komedie in 2 bedrijven. Deze komedie is heel wat anders dan wat u over het algemeen gewend bent.

Het stuk volgt een toneelgezelschap dat het eenakter "Geastich" aan het repeteren is. U bent aanwezig bij de repetities en ziet alle facetten van het instuderen van de tekst en de mise-en-scène op aanwijzingen van de regisseur. Daarnaast maakt u ook de hele gang van zaken mee, van wat er allemaal wel niet mis kan gaan in een repetitieperiode.

De eenakter gaat over Romke, al dertig jaar dood, die op bezoek gaat bij zijn (over)kleinkinderen. Hij is voor gewone mensen niet te zien. Het bezoek is Romke van "boppen" opgelegd, om een misstap, die hij in zijn aardse leven gemaakt heeft, recht te zetten. Zoals al gezegd is, Romke is onzichtbaar en loopt dus vrij tussen de andere spelers door, zonder dat ook maar iemand hem kan zien en zonder dat iemand zijn commentaar kan horen, wat hij steeds op alles heeft.

Alleen zijn achterkleinkind Sylvia, krijgt de schrik van haar leven. Zij kan Romke wel zien en horen. Kortom, een apart verhaal, waar veel om gelachen kan worden.

De toneelploeg ziet u graag op 26 januari of op zaterdag 27 januari in Doarpshûs d'Ald Skoalle in Hantum. De toegang is 10 euro en het stuk begint om 20.00 uur.