Schaatskoorts: Wordt de Ryptsjerksterpolder wel de eerste plek?

zo 7 januari 2024, 18.11 uur

RYPTSJERK - De schaatskoorts lijkt inmiddels aardig in het land toe te slaan. Toch moet het kwik nog een flink stuk dalen voordat het natuurijs dik genoeg zal zijn. Schaatsenverkopers en -slijpers draaien in elk geval al wel overuren om aan de vraag te voldoen.

In de meeste vorstperiodes zijn de allereerste schaatsers op natuurijs te vinden op het flinterdunne ijslaagje in de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk. Of dat ook dit keer het geval is, is nog afwachten.

Hoog water nadeel

Het water in de polder staat momenteel veel hoger dan normaal en dat is ook duidelijk zichtbaar. Hierdoor zal het ijs minder snel aangroeien en als er toch een waaghals door het ijs zakt staan ze ook een stuk dieper in het water.

Ook wordt er volop gewaarschuwd dat het dalen van het waterpeil voor zeer gevaarlijke situaties kan zorgen. Daarnaast lijken de temperaturen in het oosten van het land gunstiger voor de groei van het ijs.

Ook in de groepsapp, waar de meeste schaatsers in zitten die er als eerste te vinden zijn, is het nog angstvallig stil.

